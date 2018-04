- Det er et uformelt samvær, hvor vi synger en sang sammen fra salmebogen, underholdes med et foredrag eller et indslag og spiser vores medbragte madpakke. Og så giver Krogsbølle og Norups Menighedsråd en øl eller en sodavand, siger sognepræsten.

Når du kigger på håret hos de 13 mænd, så bliver det hurtigt klart for dig, at der nok ikke er tale om kommunens yngste borgere, men Hans Otto Kirk Paludan understreger, at alle aldre er velkomne.

Han har nemlig været med til at stable den nye mandeklub på benene, som er et socialt tilbud til mænd i Krogsbølle og Norup sogne.

Krogsbølle: 13 mænd sidder om det aflange bord i konfirmandhuset over for Krogsbølle Kirke. De snakker, griner og hygger sig, mens avisens reporter taler med sognepræst Hans Otto Kirk Paludan.

Det var 71-årige Johs Nielsen fra Hasmark, som tog kontakt til Hans Otto Kirk Paludan, fordi han savnede et socialt tilbud til mænd i Krogsbølle og Norup Sogne.

- Der er behov for sådan et tilbud til mænd. Vi mødes i et godt og muntert fællesskab, hvor der er plads til alle, siger Johs Nielsen.

I 2008 blev en tilsvarende klub startet op af sognepræst Keld Balmer Hansen i Østrup og Skeby Sogne - nemlig en frokostklub for mænd i konfirmandstuen i Østrup. Frokostklubben eksisterer stadig og har en fast skare af deltagere.

Sognepræst Hans Otto Kirk Paludan fortæller, at mandeklubber de senere år er blevet populære i hele landet.

- Det er et fænomen i hele Danmark. Jeg tror det skyldes, at mænd har brug for et frirum i hverdagen - uden det skal misforstås, siger han.

Johs Nielsen er helt enig med Hans Otto Kirk Paludan.

- Der er bare en helt anden stemning, når kvinderne ikke er med. Og det er hverken, fordi vi drikker os fulde eller opfører os åndssvagt - sådan er det bare, siger han.

Næste træf for mandeklubben i Krogsbølle er onsdag d. 23. maj fra klokken 11 til 13. Og det er gratis at være med - dog skal du huske madpakken.