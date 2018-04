Faktarama

Sundhed: Overvægt og fedme giver højere risiko for hjertesygdomme. Men samtidig har overvægtige en tendens til at leve længere end normalvægtige, når først diagnosen er stillet. Sådan lyder det såkaldte fedmeparadoks, og så er det jo lige før, man kan bilde sig selv ind, at det nok ikke er så slemt med det bildæk alligevel. Men nej. Fedmeparadokset er en myte. Det konkluderer forskere fra Northwestern University, som har undersøgt data fra 200.000 amerikanske mænd og kvinder, der er blevet målt og vejet gennem hele livet.

Analysen viser, at overvægtige mænd og kvinder i alderen 40-59 år har henholdsvis 21 og 32 procent større risiko for slagtilfælde, hjerteanfald og hjertesvigt end normalvægtige. Hos fede mænd og kvinder er risikoen endnu højere. Desuden lever normalvægtige mænd i snit næsten to år længere med hjertesygdomme end overvægtige - og seks år længere end fede. For kvinder er forskellen 1,4 og 3,4 år.

Fedmeparadokset er dermed blot et udtryk for, at overvægtige er yngre, når de får deres diagnose for en hjertesygdom, end normalvægtige. (hafa) Kilde: Weekendavisen/JAMA Cardiology