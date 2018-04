Regeringens egne klimamål og Danmarks bidrag til Paris-aftalen kommer i fare, hvis udenlandske datacentre ikke selv sørger for at skaffe sig tilstrækkelig grøn strøm.

Det siger Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver hos Greenpeace. Hans kommentar gælder en ny analyse, som rådgivningsvirksomheden Cowi har udarbejdet for Energistyrelsen.

Cowi vurderer, at Apples, Googles og Facebooks kommende datacentre i Danmark sluger så meget strøm i 2030, at det svarer til op mod 17 procent af det samlede danske elforbrug.