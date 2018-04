Svendborg: Da der i februar under Svendborg Dage med Brecht var succesrig urpremiere på Brecht-hørespillet "Forhøret over Lucullus", var det kun det første skridt ud i den store verden.

For efter den romerske hærfører blev vakt til live - eller rettere, han var jo allerede død, da spillet tog sin begyndelse - men da Brechts historie om ham blev fortalt, skal hørespillet nu spille for fynske teaterforeninger i næste sæson.

Fra den 15. - 22. April deltager holdet bag forestillingen (som primært består af de to initiativtagere, Peter Michelsen og Ky Max Jensen) på verdens største teaterfestival for børn og unge, der i år holdes i Syddjurs Kommune midt i april.

Det betyder to opførelser i Hornslet Biograf- og Kulturcenter og to gange på den Europæiske Filmhøjskole.

I alt deltager cirka 100 professionelle børne- og ungdomsteatre fra hele Danmark. I løbet af den ene uge vises over 150 forskellige teaterforestillinger for et internationalt publikum.

Brecht-hørespillet handler om den store romerske feltherre Lucullus, der er død. Hans ligtog bevæger sig mod hans grav, hvor en domstol venter på at afgøre om hans gerninger har været til gavn for menneskeheden eller blot for magten.

Hørespillet er produceret i en moderne udgave i surroundsound og med nyskrevet electronica musik af komponisten "Tonefromdenmark" som skaber et virtuelt univers i den mørklagte biograf.