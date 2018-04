Som den første nogensinde vil Lars Simonsen fra Svanninge svømme Danmark rundt - og han tager sin mor med i kajak

Swim Denmark! from Life is GOOD follow us on Vimeo. Eventyrerne fra Svanninge Lars Simonsen og hans familie har de senest år forfulgt drømmen om at få mere eventyr ind i deres liv.



Familien har i en periode forsøgt at gøre det til deres levevej at inspirere andre til at gøre det sammen.



Det gør de blandt andet gennem foredrag om deres rejser mm., og familien har også udgivet en bog om deres kajakeventyr.



Svanninge: Sammen med sin kone Suzi Oud og børnene Tiuri og Liva har Lars Simonsen været på adskillige eventyr rundt omkring i verden. I 2017 sejlede de 2000 kilometer i kano på Yukonfloden gennem ødemarken, de har sejlet i kajak fra København til Istanbul og meget mere. Så egentlig var det på sin plads med en stille og fredelig sommer i huset i Svanninge, mente Suzi og børnene. - Men jeg syntes ligesom, at der skulle ske noget. Og så fik jeg en idé. Jeg vil på eventyr her i Danmark, og så bød muligheden sig jo for at tage min mor med, fortæller 41-årige Lars Simonsen, som vil svømme Danmark rundt i åbent hav. En tur, der byder på godt 1300 kilometer og formentlig vil tage et sted mellem tre og fire måneder. Som selskab på turen får han sin mor, 67-årige Ilse Simonsen, Vejen, der sejler ved siden af i en Hobie-kajak. Den 5. juni går starten fra Vidå-slusen, og derefter venter turen hele vejen op om Grenen, rundt om Sjælland, inden parret når i mål ved Flensborg Fjord.

Intensiv træning i Sverige

-Mange har cyklet, og flere har gået Danmark rundt. Men der er ikke nogen, der har svømmet. Jeg synes, det er spændende at gøre noget, som jeg i princippet ikke ved om kan lade sig gøre, siger Lars Simonsen om den udfordring, han har stillet sig selv og egentlig ikke har de helt store forudsætninger for at kunne klare. - I december kunne jeg svømme 50 meter. Jeg har faktisk skulle lære at svømme helt forfra. Nu kan jeg svømme fem kilometer uden pause. Og jeg skal op og kunne svømme minimum 10 kilometer i et stræk, siger han. Lars Simonsen har blandt andet været i intensiv svømmetræning et par dage hos en svensk ironman-atlet, som har givet ham en god teknik samt gode øvelser at træne videre med. - 70 procent er teknik, og 30 procent handler om styrke, forklarer Lars Simonsen, der hver dag træner i bassinet i Forum Faaborg for at blive klar til turen. - Men når vandtemperaturen når op over ti grader, så skal jeg naturligvis til at træne i havvand.

Frygter overbelastning

Og god træning er altafgørende for ikke at få skader. Og det er en af Lars Simonsens allerstørste bekymringer. - Hvis fx. min skulder bliver overbelastet, så er det sket. Så er jeg færdig. Så det handler om at træne fornuftigt og at lytte til kroppen undervejs og måske tage et par dages pause, hvis kroppen trænger til det. Derudover regner Lars Simonsen med, at det mentale bliver den største udfordring. - Det prøver jeg at forberede mig selv på. Det er langt tid, man bare skal kigge ned i et sort dyb. Der vil være perioder, hvor jeg har lyst til at give op, men det vil være synd for min mor, hvis jeg gør det, griner han. For 67-årige Ilse Simonsen, som tidligere har været på flere kortere kajakture, er det fysikken, der fylder mest. - Jeg har altid været aktiv, og jeg dyrker både løb og yoga. Jeg har løbet både hel- og halvmaraton, men jeg er jo ikke 40 længere. Hastigheden bliver jo ikke så høj, når Lars skal kunne følge med, men det er mange timer at skulle sidde i kajakken, siger hun.

Fokus på gode formål

Lars og Ilse Simonsen skal have omkring 80 kilo oppakning med på turen, blandt andet kogegrej, telt, proviant osv. - Men vi håber, at vi undervejs også vil møde folk, som har lyst til at invitere os indenfor. Og måske får nogen lyst til at svømme eller sejle lidt af ruten sammen med os, lyder det fra parret,der har valgt at benytte turen til at sætte fokus på nogle gode formål. De vil støtte Julemærkefonden og Depressionsforeningen. - Det er nogle vigtige sager for os. Jeg er selv "julemærkeven", og jeg har selv haft stress og depression inde på livet, siger Ilse Simonsen. Undervejs på deres tur rundt vil de forsøge at lave nogle arrangementer i samarbejde med foreningernes lokalafdelinger, som forhåbentlig vil give noget opmærksomhed. - Vi vil gerne være med til at sprede budskabet om det gode arbejde, siger Lars Simonsen.

Giver ikke op