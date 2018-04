En 32-årig mand fra Sri Lanka har netop modtaget en dom på 1 år og tre måneders fængsel, da han har stalket en ung kvinde fra Odense i flere år. Inden manden blev dømt, nåede han også at stalke kvindens lillesøster.

32-årige Myuran Thiyagarajah er blevet dømt for stalking for fjerde gang. Det oplyser Fyns Politi. Alle de gange, han er dømt, er det gået ud over den samme kvinde. Manden er blevet dømt 1 år og tre måneders fængsel. Myuran Thiyagarajah er født i Sri Lanka, men har boet i Danmark siden, han var otte år gammel. Det var fra 2. til 4. klasse i folkeskolen, at han mødte kvinden, som han senere skulle udvikle stærke følelser for. - Allerede dengang synes han, hun er noget særligt. Også selvom det jo er før puberteten springer ud. Og hende kan han åbenbart ikke glemme igen, forklarer anklager ved Fyns Politi, Klaus Holten Kristensen. Sagens anklager forklarer, at den nu dømte mand og kvinden ikke havde noget med hinanden at gøre i lang tid efter, de kort havde gået i samme folkeskoleklasse. Myuran Thiyagarajah flytter nemlig og skifter skole efter 4. klasse. - Han har så fået kendskab til, hvornår hun har fødselsdag, og på hendes 18. års fødselsdag står der pludselig 100 røde roser og noget dyrt parfume foran hendes hus. På det tidspunkt bor hun stadig hjemme hos sine forældre i Odense, forklarer anklageren. Den unge kvinde og forældrene oplever de røde roser som underlige, men gør ikke et stort nummer ud af det. - Det er første gang, han begynder at tage kontakt til hende. Familien forsøgte på en pæn måde at sige tak og håbe, at det gik over af sig selv. Og det skulle jo så vise sig, at det gjorde det ikke, siger Klaus Holten Kristensen.

Rosende beskeder

Myuran Thiyagarajah begynder efter kvindens 18. års fødselsdag at troppe op på hendes bopæl. - Ifølge hans egen forklaring kan han simpelthen ikke få hende ud af hovedet. De gange, han har besøgt hendes hus, har det ikke været kvinden, som har lukket op, men hendes forældre. De afviser ham og siger, at det altså ikke har nogen interesse, forklarer Klaus Holten Kristensen. - Han får først et tilhold mod at kontakte hende, og det varer fem år. I løbet af det første tilhold bliver han dømt tre gange for at overtræde tilholdet. Da det første tilhold udløber, beder kvinden om at få det forlænget yderligere fem år. Så han er på det andet tilhold nu. Men så for et halvt år siden begynder det at tage fart, forklarer anklageren. - Da hun henvender sig for at få tilholdet forlænget, går vi ind og kigger på alle henvendelserne fra ham, som hovedsageligt er på Facebook. Og der er altså tale om omkring 700 henvendelser til den unge kvinde. - Hvis du tager henvendelserne på deres ordlyd, så er det pænt og høfligt og faktisk hovedsageligt plus-ord. Sådan noget som, du er min prinsesse, og han priser hende til skyerne, og han synes, de skal giftes og så videre. Og det er slet ikke truende beskeder. Men det er vigtigt at understrege, at når man har fået et tilhold, så må man ej heller på høflig vis, på nogen måde rette henvendelse eller opsøge personen. Og man må for eksempel heller ikke sende blomster, selvom det kan lyde positivt, understreger Klaus Holsten Kristensen.

Lillesøster