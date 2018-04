Faktarama

Zoologi: Ethvert skolebarn ved, at der findes to slags elefanter. Den indiske og den afrikanske. Men planetens 500.000 elefanter er i virkeligheden tre arter, fastslår forskere fra Harvard University. Teorien om, at der i virkeligheden er tre arter har rumsteret længe, så for at afgøre sagen gennemførte et internationalt hold af forskere den største kortlægning af gener hos både nulevende og uddøde elefanter.

De har kortlagt generne fra fire afrikanske og to indiske elefanter, samt fire uddøde arter: europæisk skovelefant, uldhåret mammut, colombiansk mammut og den amerikanske mastodont.

Konklusionen på udregningen blev, at den nulevende afrikanske elefant skal inddeles i to forskellige arter: savanneelefanten (Loxodonta africana) og skovelefanten (Loxodonta cyclotis). Den indiske elefant (Elephas maximus) er stadig helt sin egen. De afrikanske arters forfædre begyndte genetisk at fjerne sig fra hinanden for mellem to og fem millioner år siden. (hafa) Kilde: Weekendavisen/Proceedings of the National Academy of Sciences of USA