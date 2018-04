Middelfart: Leder af børnehuset Kompasset i Middelfart, Dorthe Birch Eriksen, fik tidligt fredag morgen et opkald fra en medarbejder, der kunne meddele hende, at Trekantbrand var i gang med at slukke en brandende bil på parkeringspladsen, og at branden heldigvis ikke var i kontakt med selve børnehuset.

Indsatsleder Jan Møller fortæller om branden:

- Vi får alarmen fra en forbipasserende klokken 5.18 og er på stedet 8-10 minutter efter. Her brænder bilen kraftigt fra motoren. Vi får slukket branden og lægger skum ud på og omkring bilen, der fortsat ryger lidt. Vi kan køre derfra omkring klokken 6.30.

Dorthe Birch Eriksen kunne derfor klokken 7 skrive til forældrene i børneintra og forsikre, at det var helt sikkert at komme i Kompasset fredag.

Flere børn og forældre kunne dog møde den store brandbil igen omkring klokken 9 på parkeringspladsen. Det skyldes, at Trekantbrand var forbi og kontrollere den røg, der fortsat kom fra bilen.

Indsatsleder Jan Møller:

- Vi blev kontaktet igen på grund af røg fra bilen og valgte naturligvis at køre ud undersøge det. Der var ikke ild i bilen, men den røg lidt. Det gør den, fordi metallet fortsætter med at være varmt længe efter, at branden er slukket. Den kan god fortsat ryge lidt, men det er ikke farligt og stopper igen af sig selv.