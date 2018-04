Debat: Simpelt greb kan skaffe flere feriehuse til udlejning

Læserbrev: Kystdanmark er i den heldige situation, at det er udbuddet, der driver efterspørgslen. Med andre ord er der i højsæsonen flere kunder end der er ledige senge til rådighed i de danske feriehuse.

I 2017 var der igen fuld gang i udlejningen af de danske feriehuse. Turisterne foretog i alt 19,2 mio. overnatninger i de danske feriehuse, hvilket var mere end 600.000 overnatninger end året før. Men selvom vi i Dansk Erhverv naturligvis ser positivt på væksten i branchen, udgør den også en udfordring: der er nemlig ikke feriehuse nok at udleje.

De seneste bookingtal viser, at der er 3,2% flere bookinger af de danske feriehuse i starten af 2018 end på samme tidspunkt sidste år. Det betyder reelt, at udlejningsvirksomhederne kan blive nødt til at afvise potentielle kunder, hvis væksten fortsætter på samme niveau de kommende år. For allerede nu er der stort set fuld belægning i de absolutte højsæsonuger, og det har gjort sig gældende de seneste år.

I Dansk Erhverv håber vi, at regeringen vil deltage aktivt i indsatsen for at få flere tilgængelige feriehuse. For der er nemlig et kæmpe uudnyttet potentiale i massen af danske feriehuse.

Således er det kun ca. 40.000 af de i alt 200.000 danske feriehuse, som er til rådighed for udlejning gennem et udlejningsbureau. Det betyder, at omkring 80 procent af alle danske feriehusejere vælger ikke at udleje deres boliger ud i de perioder, hvor de ikke selv benytter husene. Med andre ord er incitamenterne for at udleje sin feriebolig simpelthen for dårlige.

Derfor ser vi i Dansk Erhverv rigtig gerne, at man for eksempel forhøjer bundfradraget til mindst 40.000 kr. for udlejning af feriehuse gennem et udlejningsbureau eller en anden udbyder, som automatisk indberetter til SKAT. Det vil gøre det nemt og overskueligt at udleje; sikre en gevinst til feriehusejerne ved at udleje og samtidig afhjælpe den store efterspørgsel på ferieboliger, som branchen oplever i øjeblikket.

Feriehusene står for i alt 37% af det samlede antal overnatninger i Danmark og godt 50% af alle de udenlandske turisters overnatninger. Det er altså i høj grad feriehusene, feriegæsterne i Danmark efterspørger.

Hvis bare syv procent af de feriehusejere, som på nuværende tidspunkt ikke udlejer deres feriebolig, fremover vil udleje deres feriehuse i et par uger hver sommer, vil det øge feriehuskapaciteten med helt op til 80.000 senge til overnattende turister over en sæson. Derfor anser Dansk Erhverv en forhøjelse af bundfradraget som et effektivt redskab til at imødekomme en del af den stigende efterspørgsel efter danske feriehuse.