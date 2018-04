De kommende store udenlandske datacentre i Danmark vil i 2030 forbruge strøm i en mængde, der svarer til næsten 17 procent af det samlede danske elforbrug.

Det skønner rådgivningsfirmaet Cowi i en ny analyse for Energistyrelsen. Strømforbruget vurderes med en vis usikkerhed til omkring syv terawatt-timer årligt.

Når Apple, Facebook, Google og andre globale it-selskaber gør deres indtog i Danmark, vækker det glæde og stolthed og forventning om mange nye arbejdspladser.