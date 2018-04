Ældre- og sundhedschef Marianne Møller roser Lissi Anneberg for hendes ledelsesstil, men understreger samtidig, at de andre ærøske plejehjemsledere ikke nødvendigvis skal lede på samme måde.

Ærø: Det er ikke kun medarbejderne og beboerne, der er glade for Lissi Annebergs ledelsesstil. Hendes chef, ældre- og sundhedschef Marianne Møller, har også fået øje på plejehjemlederens kvaliteter.

- Lissi får meget ros, og det er velfortjent. Når man kigger på hendes ledelsesstil, så kan man i den grad tale om værdibaseret ledelse. Hun er et meget rummeligt menneske og har stor respekt for sine medmennesker. Hun besidder en høj moral og etik, og hun går op i, hvordan vi omgås hinanden. Det ligger hende meget på sinde, at plejehjemmene er beboernes hjem, og at de pårørende har det godt, når de kommer der, siger Marianne Møller og fortsætter:

- Hun er ikke bange for at italesætte sine egne værdier, og hun er heller ikke bange for at gå forrest og vise, hvordan hun gerne vil have det. Hun er en god rollemodel og en, man kan stole på, siger Marianne Møller.

Selvom Lissi Anneberg er en populær plejehjemsleder, er det ikke ensbetydende med, at alle ærøske plejehjemsledere skal være lige så, understreger ældre- og sundhedschefen.

- Vi skal være påpasselige med at sige, at sådan som Lissi er, sådan skal alle være. Vi er, som vi er, og det er dejligt have Lissi med i vores organisation. Lissi bringer noget ind i den samlede ledergruppe, mens andre bringer noget andet ind, slutter Marianne Møller.