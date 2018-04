Erritsø: Både natten til torsdag og natten til fredag måtte politipatruljer bede bilister om at puste i alkoholmetre. Natten til torsdag gjaldt det en 19-årig, som blev standset kl. 2.34 på Snaremosevej og efterfølgende måtte have udtaget blodprøve. Natten til fredag en 35-årig mand, som blev standset på Strandvejen og efterfølgende er sigtet for at køre med både for meget spiritus og euforiserende stof i kroppen.