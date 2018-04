Årslev: Endnu en bæredygtig bydel kan være på vej i Årslev. Det er udviklingsselskabet Bærebo, der har fået øje på Årslev, og som ønsker at skabe en bydel, hvor ressourcer, økonomi, fællesskab og lokalmiljø går op i et bæredygtigt boligbyggeri.

Kommunalbestyrelsen vedtog forleden, at der forud skal udarbejdes en ny lokalplan.

- Det er rigtig positivt, at investorerne er ved at få øjnene op for Årslev og det helt unikke, området og borgerne her tilbyder. Borgerne i Årslev og Sdr. Nærå har med deres engagement i kulturhuset Polymeren vist, at fællesskabet og lysten til at skabe sammen er stor i Årslev, fremhæver borgmester Hans Stavnsager (S).

I forbindelse med budget 18 vedtog politikerne at investere i Årslev som fremtidens forstad. Samtidig er der sat gang i to arkitektkonkurrencer, der skal skabe inspiration til dels en sammenhængende bymidte, dels en ny bydel med cirka 500 nye bæredygtige boliger syd for bymidten.

Ifølge koncernchef for By, Land, og Kultur, Christian Tønnesen, så er det tanken, at den private udstykning skal placeres øst for den nye bydel, som kommunen allerede har sat gang i.

- Vi (kommunen, red.) har købt arealet lige syd for Polymeren, og det er øst for det stykke, at den private udstykning har et ønske om at være. Vi sætter nu gang i arbejdet med at få lavet en lokalplan, og i den forbindelse bliver der holdt møder med borgerne, siger Christian Tønnesen.

Bærebo-projektet henvender sig til folk, som ønsker at bo i aktive fællesskaber i landlige omgivelser nær byen. Bæredygtighed spiller en helt central rolle, og derfor skal planforslaget give mulighed for større køkkenhaver og lettere dyrehold i den nye bydel. Selskabet ønsker første etape af byggeriet sat i gang i 2019. RVJO/EXP