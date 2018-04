Vissenbjerg: Det er ikke uden grund, at fredag den 13. måske er en lidt uheldig dag.

For da Terrariet i Vissenbjerg endelig havde fået deres nye, sjældne filippinske krokodille på plads fredag formiddag, den var kommet fra Schweiz, slap en lille paryk tamarin-abe løs fra sit faste område og hoppede oven på krokodilleburet. Og den skulle partout indfanges, så der ikke skete noget.

Dyrepasser Brian Bentzen måtte derfor bede alle pressefolk forlade en del af Terrariet og forsøge at få den lille abe på "ret køl" igen. Efter 15-20 minutter lykkedes det heldigvis.

Direktør Morten Jørgensen var ikke til stede. Han var hjemme og sove. Han havde nemlig hentet krokodillen, en hun, i Schweiz og kørt den hele vejen mod Vissenbjerg i løbet af natten. Selvfølgelig i en sikker kasse.

Der er kun under 250 tilbage i naturen af den filippinske krokodille. Terrariet vil på et tidspunkt forsøge at avle flere, når hunnen på et tidspunkt skal sættes sammen med hannen, Terrariet allerede har.