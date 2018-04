Samuelsen blev forsøgt slagtet for åben skærm

Som en journalistisk brilleslange med giftige hug så vi i Deadline 7. april. på DR2 Camilla Thorning gennemføre et tredjegradsforhør af den anklagede og - skulle man tro -potentielle politiske løgner Anders Samuelsen, der selverkendt sidste år var kravlet så højt op i et træ med ultimative krav om topskattelettelser, at han næsten ikke kunne komme ned af træet uden at slå sig, ja, så meget, at Liberal Alliance i dag i en meningsmåling kun har en vælgertilslutning på 3,9 procent, hvilket var det eneste, der interesserede journalisten. Hun havde sikkert i sin øresnegl fået besked på, hvad hun vedholdende skulle bore i til irritation for seerne.

Janteloven i højeste potens. At Liberal Alliance efter nedturen gik i regering og tog ansvar, interesserede ikke journalisten. Og at partiet i regering har seks betydningsfulde ministerposter, hvor der leveres politiske resultater, sidst kultur- og kirkeminister Mette Bocks dygtige og meget kompetente fremlæggelse af et udspil til et medieforlig, hvor der meget tiltrængt skal spares 20 procent på DR's budget, interesserede heller ikke journalisten.

Ej heller den kendsgerning, at Liberal Alliance har fået gennemført skatte- og afgiftslettelser for 15 milliarder kroner, hvilket er mere end en topskattelettelse på fem milliarder kroner. Anders Samuelsen måtte stå for skud og gjorde det med et smil, hvor vi seere, der ikke gider at overvære politikere på slagtebænken og folkedomstolens ageren som kællingerne under den franske revolution, der hujede, hver guillotinen halshuggede folk på Bastillepladsen i Paris, havde i hvert fald jeg den allerstørste lyst til at spørge journalisen - sagt på godt dansk - hvad hun bildte sig ind?

Næstefter egen succes synes andres ulykke at være det bedste. Jeg oplevede en partileder, der erkendte sine fejl og havde lært af det, men som også var stolt over resultater - take it or leave it. Kunne journalister ikke lige hæve barren lidt, når de interviewer?

NB: Jeg er ikke medlem af Liberal Alliance.