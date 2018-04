Ørbæk: Kan man virkelig drive et møbelhotel i en lille by som Ørbæk?

Sådan var der sikkert mange, der spurgte sig selv og hinanden, da Flex Lager & Depotrum åbnede for få år siden på Ringvej 4 i Ørbæk.

Det korte svar er ja. Det går nemlig så godt, at virksomheden går i gang med at bygge endnu 80 depotrum, så man kommer op på i alt 220 rum i de store fabrikshaller, der først rummede Tip-Top Køkkenet og senere Dansk Renoveringsindustri.

Depotrummene henvender sig både til private, der en overgang har brug for plads til møbler eller lignende, og til virksomheder, der nogle gange har brug for ekstra lagerplads.

- Vi har mange lokale kunder, men folk kommer i øvrigt fra en stor radius - både fra Odense og Svendborg, siger Klavs Frandsen, der er administrator i Flex Lager & Depotrum.

Den tidligere fabrik på Ringvej har 3200 kvadratmeter under tag, og selv om det går strygende for Flex Lager & Depotrum, er der stadig ledig plads at gøre godt med. Derfor lejer man også plads ud til biler og campingvogne, og man håber at få gang i en helt anden forretning: Nemlig udlejning af kontorer, så der kan opstå et kontorfællesskab, som kendes fra andre byer.

I øjeblikket har man en enkelt lejer i det, der engang var administrationen til de to virksomheder, der tidligere havde produktion på adressen.

Flex Lager & Depotrum er indrettet, så lejerne af bokse kan komme til deres sager hver eneste dag i året fra klokken seks om morgen til 22 om aftenen. Man får et nøglekort, så man kan komme ind i møbelhotellet, og så sørger man selv for en hængelås til depotrummet.