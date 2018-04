På grund af kraftig vind fra øst må færgen Højestene igen droppe Skarø, og det giver nervøse trækninger på Skarø Is, som skal have to paller is sendt til Ukraine i dag.

Skarø: Der venter nogle nervøse timer hos den lille producent Skarø Is fredag. Fredag morgen blev det meddelt, at Højestenes anløb af Skarø klokken 6.40, 8.05 og 9.15 er aflyst, fordi vinden er i øst, hvilket gør det for risikabelt at navigere i den lille havn. Og mens aflysningerne onsdag og torsdag ikke har været til synderlig ulempe for Skarø Is, så giver fredagens melding billedligt talt isninger i tænderne. - Vi har to paller is, som skal sendes til Ukraine, og de skal af sted i dag, siger Mette Dannesboe, der har ansvaret for salg og levering i firmaet. Det er af flere grunde vigtigt, at varerne kommer af sted i dag. - Det er eksportvarer, så der er lavet certifikater med vandmærker og tidspunkter og klokkeslæt. Og hvis certifikaterne og tidspunktet, varerne bliver sendt ud af landet, ikke stemmer overens, så skal der laves erstatningscertifikater, og det er rigtig bøvlet, siger hun.

Logistisk udfordring

Også af logistiske grunde er det vigtigt, at de to paller ikke bliver hængende på Skarø. - Hvis det sker, skal vi lave transportbookningerne om, og når varerne skal helt til Ukraine, er der mange led, der skal koordineres, for at det går op i en højere enhed, siger hun. Endelig er der Skarø Is' ry at tænke på. De to paller skal sendes til et firma, som har en række vin- og delikatesseforretninger i Ukraine, og sådan en kunde skal man ikke holde for nar. - Vi er en mindre virksomhed, så når vi sælger varer til Ukraine, må der ikke gå noget galt. For så får vi ikke lov til at blive ved med at levere, siger Mette Dannesboe, som derfor krydser fingre for, at østenvinden tager af. - Varerne skal være hos transportfirmaet Liller i Odense klokken 18, så vi skal have dem af sted med færgen klokken 16.35. Ifølge vejudsigten vil vinden ikke tage af, men vi er nødt til at tro på det alligevel, siger hun.

Vinden kostede messedag