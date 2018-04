Kloden rundt

Kina: Fire år efter, at et kinesisk ægtepar døde i en trafikulykke, blev deres søn født i december. Det skriver The Guardian, der citerer kinesiske medier. Parret havde besluttet sig for at få et barn gennem kunstig befrugtning, men fem dage før transplantationen døde parret. I de efterfølgende tre år kæmpede forældrene til det afdøde par for rettighederne over parrets nedfrosne stamceller. Forældrene vandt myndigheden, hvorefter de drog til Laos til en surrogatmor, da det er ulovligt i Kina. Efter flere retssager har bedsteforældrene nu vundet myndighed over drengen, der nu er flere måneder gammel. (ritzau)