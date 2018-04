Kloden rundt

Tyskland: En nabo til Köln Zoo fik i sommer nok af brøl fra søløverne om natten. Naboen klagede over støjen til den zoologiske have, og det har nu ført til, at søløverne har fået udgangsforbud om natten, skriver nyhedsbureauet dpa. Søløverne bliver nægtet adgang til deres grotter om natten, da man mener, at grotterne forstærker søløvernes brøl. De er derfor begrænset til de andre områder i anlægget om natten. Tyske myndigheder gik efter klagen ind og målte søløvernes lydniveau, som lå på 54 decibel. Det passer cirka til lydniveauet fra samtaler på en restaurant eller et kontor. Köln Zoo vil nu følge op på lydniveauet hos naboerne. (ritzau)