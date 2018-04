- Måske bliver det min grand finale som slagtøjsmusiker, men så sker det med et brag.

Freddy Caspersen, legendarisk slagtøjsspiller og lærer for mange af nutidens janitsharer og slagtøjsspillere vover hørelsen, når han leder den dominerende slagtøjsgruppe i Ollerup Efterskoles koncertsal 19. og 20. april. Freddy Caspersen fik 1993 konstateret tinnitus, den øresusen, der mange gange er helt farvel til musikken.

Caspersen og Carmina Freddy Caspersen blev for 70 år siden født i Korsgade, Svendborg. Forældrene lyttede til " Kvalitetsmusik", bl.a. jazz. Caspersen havde statur af fløjtenist, men ville tromme. I nykøbt FDF uniform spillede han på sin første tromme, der var et spækbræt. Det var begyndelsen til en lang karriere.I soldatertiden i Slesvigske Musikkorps blev han bidt af pauker. Han blev uddannet i slagtøj på musikkonservatoriet i København. Har siden som janitshar spillet i "Los Fiaskos" og danseorkestre på "Casanova", "Christiansminde", i" Rottefælden". Kvartetter, Big Bands. Han har ledet tambourkorpset i hos Peder Most, har spillet i radioens Underholdningsorkester, Det Kongelige Kapel, Tivolis Big Band og til sin pension på grund af tinnitus i Odense Symfoniorkester.



I "Carmina Burana" består slagtøjsgruppen af flere af hans tidligere elever. Ole Caspersen, Benjamin Hingebjerg, Mads Skov Hansen, Nina Thordsen og Oskar Hjort.



Værket opføres som åbning af SyngSydfyn 19. og 20. april kl. 19.30 i "Koncerten" i Ollerup. Erik H.A. Jakobsen dirigerer koret på 100 sangere og solisterne. De er: barytonen Guido Paevatalau, tenoren Valdemar Villadsen og sopranen Lise Bech Bendix. Ved de to flygler sidder pianisterne Ida Hovalt og Britt Grønnebæk.

- Det kan godt være, at det lyder sindssygt, men da jeg blev spurgt, om jeg ville lede en seks mands slagtøjsgruppe i Carl Orffs mesterværk, så var der ingen vej tilbage, siger Freddy Caspersen, der i et halvt år har arbejdet med partituret fra 1956.

- Carl Orff skrev to partiturer til "Carmina Burana". Et for et helt symfoniorkester, og så et for to flygler og en slagstøjsgruppe på seks, som skal mestre små og store trommer , pauker, cylofon, triangel, skralder, fingerbækkener, gonggong, rørklokker, klokkespil m.m. Begge udgaver er med et kæmpe kor. I den kommende uge 100 sangere fra bl.a. Vester Skerninge Koret og "Kællingekoret".

- "Far" har selv taget paukerne. Jeg er og bliver paukist. Dem blev jeg allerede grebet af, da jeg som værnepligtig spillede i Slesvigske Musikkorps. Pauker, husk det er i flertal, er for mig det ædleste instrument. Det er instrumentet for slagkraftige hulemænd og konger. Vi fik dem fra mellemøsten engang i den tidligere middelalder, fortæller han, der er uddannet på Det kongelige danske Musikkonservatorium som elev af den kammermusikalske janitshar Hans Fulling.

- Det var som at lære ballet hos Nini Theilade. Fulling var "manden" for slagtøj, fortæller Freddy Caspersen, der selv har uddannet slagtøjsspillere en masse. Han er født i Korsgade, Svendborg, fra et hjem med "god musiksmag" og begyndte hos FDF.

- Jeg var to cm for lille til tambourkorpset, men slog nydelig med trommestikker på det spækbræt, vi trommede på, inden vi måtte slå på en rigtig tromme, siger han, som i karrieren både spillede dansemusik i 60erne og senere bl.a. i Big Bands, Det kongelige Kapel og Odense Symfoniorkester.

- Efter de 15 år, hvor jeg ikke rørte et instrument, begyndte min datter Alice at spille violin. Jeg vovede mig til klaveret for at akkompagnere. Efterhånden lærer man at leve med sin øresusen, og jeg glæder mig til at slå til paukerne igen, siger han, der afslører at hans yndlingsinstrument egentlig er cello.

- At lytte til, for jeg kan ikke spille cello, siger han.