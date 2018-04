Kort efter guldsmed Mads Heindorf rykkede fra Tranekær til København, lavede han et smykke med en lille mand, der bestiger verden. Det er blevet hans symbol på at turde tage springet og forfølge sin drøm. En drøm, han med 10 ansatte og masser af kendte mennesker blandt kunderne for længst har fået opfyldt. Nu forsøger han at bruge mere tid i basen sammen med sin kæreste og hunden Midas.

- Jeg havde sat alting i stand og haft en masse venner til at hjælpe mig. Alle vægge var pudset op, der var lavet nyt badeværelse og nyt køkken og lavet nye elinstallationer. 14 dage før havde elektrikeren sagt, at han var færdig. Vi havde arbejdet på den kælder i to år, og tilmed var jeg underforsikret, fordi jeg ikke havde haft styr på den slags, så jeg fik et minus på 300.000 kroner på den oversvømmelse, og samtidig var alle mine private ting ødelagt, husker Mads Heindorf, der ikke havde haft råd til særskilt husleje, da han rykkede fra Langeland til København.

Blå bog Mads Heindorf, 32 år, er vokset op i Snøde, hvor han også gik i skole. Han er udlært guldsmed og rykkede i 2008 fra Guldtranen i Tranekær på Langeland til København, hvor han har kombineret butik og værksted på Gothersgade i det indre København.Han har skabt sig et navn og en forretning på sin evne til at lave personlige og meget skulpturelle smykker, men han laver også kollektioner, og så arbejder han meget med forskellige velgørenhedsprojekter. For tiden er det Dignity - Dansk Institut mod Tortur, som han er ambassadør for. Til sommer lancerer han nye smykker til fordel for det arbejde. Foruden smykker går han op i musik og ballet, men han er også naturmenneske og vil gerne tilbage til Langeland en dag. Hver sommer har han udstilling på Sukkerfabrikken i Tranekær, hvor man kan komme at se hans smykker. Bor sammen med Bjørn Marcus, 33 år, der er yogainstruktør og oprindeligt kommer fra Ærø. De seneste mange år har han dog rejst verden rundt og undervist i yoga. Han har blandt andet været med til at uddanne mere end 500 yogainstruktører.

Mads Heindorf fik en ven til at køre gennem de voldsomme vandmængder og kigge ind ad vinduerne. Alt sejlede rundt, så Mads Heindorf vendte om og tog i butikken, hvor han trak nogle sække over fødderne og vadede rundt i vand, der stod en meter op over gulvet og sølede sengen, klædeskabet, køkkenet, tøjet, ja, alt til.

Mads Heindorf havde forladt et solbeskinnet København og var på vej over Storebæltsbroen med kurs mod Langeland, da mobilen ringede.

Mads Heindorf får næsten tårer i øjnene, når han fortæller om det, for det kunne have kostet ham den beundringsværdige karriere som guldsmed med speciale i personlige smykker med masser af symbolik, han har knoklet for, siden han som 16-årig lokkede sine forældre til at åbne firma sammen med ham og ansætte John Cloos som personlig læremester i Guldtranen på Langeland.

- Jeg var så heldig at komme i erhvervspraktik hos John, og han tændte virkelig min drøm. Det var noget af det fedeste, jeg nogensinde havde oplevet. Det var det, jeg havde lyst til at lave resten af mit liv. Han havde ikke mulighed for at tage mig som lærling. I stedet lejede vi godskontoret på Guldtranen og ansatte John. På det tidspunkt var John 65 år og havde det gamle håndværk med sig. Noget, jeg virkelig kunne lære af og trække på, siger Mads Heindorf, der blandt andet tog det med sig, at et smykke er en skulptur.

- Et smykke skal være noget smukt, noget, man har lyst til at bære og have med sig resten af sit liv. Men også en skulptur, som man lægger mærke til, og en form, der skal passe til den person, der bærer det, mener Mads Heindorf.

På brystet af ham kravler en lille mand i 18 karat guld på en Tahiti-perle, der symboliserer verden. I hånden holder han en brillantsleben diamant.

- Den lille mand, der bestiger verden, er for mig symbolet på at turde tage springet fra Langeland til København og stå på egne ben uden mine forældre. Jeg kom fra et stort værksted til kun at være mig med minus på kontoen, men jeg holdt fast i min drøm og turde gå efter den, forklarer Mads Heindorf, mens han holder sin lille talisman frem.