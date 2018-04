Kerteminde: Tidligere på året efterlyste Johannes Larsen Museet værker af Fynbomaleren Christine Swane, som indgår i museets samling og også bliver hovedperson i museets store sommerudstilling. Og det virkede øjensynligt.

Efterlysningen kom land og rige rundt og på kort tid væltede det ind med henvendelser fra ejere af Christine Swane-værker.

- Vi har med efterlysningen fået kendskab til over 100 nye værker af Christine Swane. Både flere af de specifikt efterlyste og derudover en hel masse værker, som vi ikke kendte til i forvejen. Det er virkelig interessant for os at se, og det er med til at give et endnu bedre kendskab til den alsidige Fynbomaler, fortæller leder af Johannes Larsen Museet, Mette Ladegaard Thøgersen.

"Grøn - modernisten Christine Swane" er titlen på sommerens udstilling. Museet er i gang med at udvælge værker til den kommende udstilling, som vil have fokus på Christine Swane som modernist.

Udstillingen kan opleves fra 19. maj til 9. september. Der er fernisering 18. maj klokken 16, hvor alle er meget velkomne. /EXP