Få bøger har som Elena Ferrantes "Napoli"-serie fået læsere til at løbe stormløb mod boglader og biblioteker. I de fire bind, "Min geniale veninde", "Historien om et nyt navn", "Dem der flygter og dem der bliver" og "Det forsvundne barn", følger man Lila og Elenas venskab fra 50'erne til nutiden. Under titlen "Min geniale veninde" opfører Odense Teater dramatiseringen af Ferrantes bestseller: - Vi faldt for skuespillet, fordi det er et af de sjældne, som både skildrer et venindeskab, giver et indblik i moderne historie og kvindefrigørelse og viser, hvordan veninderne overlever i en rå verden. Det er en stærk historie om kærlighed, køn, ambitioner, vold og selvdestruktion, forklarer Jens August Wille.