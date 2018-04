Harry Kane fik onsdag tildelt et af holdkammeraten Christian Eriksens to mål i Tottenhams 2-1-sejr ude over Stoke i Premier League.

Det har ført ham et skridt tættere på at opnå hæderen som topscorer i den bedste engelske fodboldrække for tredje sæson i træk. Kane er nu oppe på 25 ligamål i denne sæson.

Men omstødelsen af Eriksens ene mål har også haft en pris. På de sociale medier er en storm af drillerier på Kanes bekostning brudt ud.

Det omstridte mål blev scoret i lørdags, hvor Eriksen tog et frispark, hvor bolden endte med at gå i mål.

Kane hævdede efterfølgende, at han strejfede bolden og dermed burde noteres for målet.

- Jeg sværger ved min datters liv, at jeg rørte bolden, sagde Harry Kane efter kampen.

Goal Accreditation Appeals Panel, som er den instans, der behandler tildelingen af mål i den engelske liga, vurderede onsdag, at Kane skulle noteres for målet efter at have set videooptagelser af episoden.

- Den sidste berøring af bolden tilhører Kane, lød det fra instansen.

På de sociale medier kom reaktionerne prompte. Først fra Liverpools angriber Mohamed Salah, som nu blot er fire mål foran Kane i jagten på topscorertitlen.

- Woooooow virkelig? skriver Mohamed Salah på Twitter.

Flere fodboldspillere har sendt morsomheder ud på internettet efter episoden. Mens nogen pludselig føler sig inspirerede til at gøre krav på mål, sender andre gavmildt flere mål i Kanes retning.

- Jeg kan komme i tanke om et halvt dusin mål for landsholdet, jeg kunne gøre krav på, skriver den tidligere Tottenham- og landsholdsangriber Gary Lineker på Twitter.

- Vores andet mål ude mod Tranmere Rovers i går aftes er nu blevet tildelt Harry Kane, skriver den britiske klub Gateshead som en joke.

Eriksen, som først blev noteret for målet, stoler på sin holdkammerat.

- Jeg tror, Harry rørte den. Og hvis han rørte den, så er det hans mål, siger Eriksen i et interview med Tottenhams egen tv-kanal.

- Når han jublede på den måde, så må han have følt, at han rørte bolden, siger han og henviser til, at Kane jublede og indikerede, at han rørte bolden, inden den gik i mål.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino støtter også Kane, men mener, at han vil tage ved lære af modvinden.

- Harry er en meget ærlig person. Han lyver ikke om sådan en situation.

- Han er skuffet, fordi han aldrig ønskede at skabe denne virak. Det er en lille eller simpel ting, som er blevet større og større, og man kan ikke stoppe det.

- Det er det, der er sket. Han kommer til at lære meget af det, siger han.

Lørdag aften tager Tottenham og Kane imod Manchester City i Premier League.