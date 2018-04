Alternativet fremturer med skinger propaganda

Replik: Den 11. april skriver Chr. Poll til mig i denne avis i endnu et Alternativt indlæg om landbrug, at pesticider er gift designet til at slå ihjel. Målet om 100 pct. økologi gentages. Jeg har intet mod økologi. Lav det til alle, der vil betale, men brug mine skattekroner, hvor de gør nytte. De gode øko-regnskaber, Poll taler om, er baseret på tilskud. I øvrigt kan økologien ingenting uden flere end 30 "økologisk nødvendige" pesticider og gylle fra det, Poll kalder sprøjtelandbruget.

For 40 år siden talte jeg for økologi. Dengang blev der, tilskyndet af staten, brugt stygge midler. I dag er vi dygtigere. Danske bønder tager løbende ny viden og teknologi til sig. Poll forstår ikke, det gælder om kun at have et standpunkt, til udviklingen begrunder, det nuanceres. Han fører ikke bevis for, at økologi er bedre, sundere og mere miljørigtig end fakta-optimeret landbrug. Han spiller på aben, der holder sig for øjne, ører og mund. Han véd, mange forbrugere er uoplyste. Hvem ønsker at indtage gift...

Havde postevand virkelig det tilladte indhold af "gift", skulle Poll dagligt drikke to liter i 14 år for at få en tusindedel gram "gift" i sig. Én cigaret indeholder seks-syv gange så megen kræftfremkaldende gift. En stor del af pesticiderne er ukrudtsmidler, som er ugiftige for dyr og mennesker. "Designet til at slå ihjel" er skinger Alternativ propaganda. Dagens testede, miljøvenlige midler er forudsætning for, vi producerer rent, sundt og giftfri mad til en global befolkning på snart 10 milliarder, fire gange flere end i 1950.

Økologi kunne afgiftsbelægges, fordi metoden i forhold til videnbaseret produktion har et dårligere CO2-regnskab, højere N-udledning, unødigt arealforbrug, mere traktor- og dieselforbrug samt afledt merimport af protein fra Sydamerika med fældning af regnskov til følge.

Poll, Elbæk og jeg bliver ikke enige. Fair nok. Men fald ikke for Alternativets populisme. PH havde ret, da han sagde, det er vanskeligt at styre et samfund, hvor analfabeterne både kan læse og skrive.