Assens: Det er snart tre år siden, at Grethe Jensen og hendes datter Anja Madsen rent bogstaveligt kyssede hinanden farvel til deres fælles projekt Café CupCake i den gamle skænkestue i Plums Gård.

Mange husker stadig de store kageborde, som caféen jævnligt diskede op med og som altid trak fuldt hus.

Selv om Grethe Jensen nu er gået på pension, har hun aldrig sluppet fornøjelsen ved at bage en god kage. Og snart får Grethe Jensen ekstra travlt i køkkenet, for Grethe Jensen står nemlig bag et stort kaffebord på Restaurant La Posta søndag den 22. april.

La Postas indehaver Giovanni Ceparano og Grethe Jensen kender blandt andet hinanden fra en tur til Italien for to år siden - en tur som Giovanni Ceparano arrangerede - og den italienskfødte vestfynbo har da heller ikke kunnet undgå at høre om Grethe Jensens gode bage- og kagekunst, mens hun i flere år regerede i Café CupCake.

- Arrangementet bliver en kopi af de kageborde, vi havde succes med i Café CupCake. Det vil sige, at gæsterne kan forvente, at der kommer 13-14 forskellige kager på bordet denne søndag i La Posta, fortæller Grethe Jensen, der i mange år arbejdede som økonoma på et plejehjem ved Randers.