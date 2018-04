DR. Spareplan er fornærmende makværk

Læserbrev: Uanset om der betales licens eller over skatten, så er DR vores, borgernes. Ikke desto mindre tillader nogle højmåsede, bedrevidende politikere sig at ville beslutte, at en lang række udsendelser, som rigtig mange borgere ser og hører, ikke skal sendes på DR mere. Hvad i alverden bilder de sig ind at behandle DR's ejere og brugere på den måde? Ydermere har Mette Bock den frækhed, at meddele, at selvom vi i forvejen betaler til DR, så kan vi jo bare også betale til nogle private, reklamefinansierede møgkanaler, hvis vi vil se det, DR ikke sender fremover. Magen til arrogance skal man lede længe efter. Og vi skal i så fald også affinde os med, at udsendelserne bliver af markant ringere kvalitet, fordi de jævnligt bliver afbrudt af reklameblokke. Reklamer i radio og fjernsyn er en pestilens, og det burde være en menneskeret, at blive fri for dem. I aviser og blade kan man blot blade forbi og man kan frasige sig dem i postkassen. Men i radio og fjernsyn er man tvunget til at afbryde oplevelsen. Derfor kan disse reklamefinansierede møgkanaler ikke bare overtage DR's udsendelser.

DR skal ikke være et smalt fyrtårn, men et bredt fyrtårn. Opgaven er at sikre, at så mange danskere som muligt kan få udsendelser, de bryder sig om. Uden reklamer.

Jeg er selv af borgerlig observans. Men vil overveje at stemme socialdemokratisk ved næste valg, hvis de lover at rulle dette fornærmende makværk tilbage, hvis de får chancen.