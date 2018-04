Debat: Socialt udsatte skal ikke havne i velfærdssamfundets kælder!

Læserbrev: Så er Rådet for Socialt Udsatte i gang. Et særdeles kompetent hold med fingeren på pulsen. Et hold, der både personligt og fagligt kender, og vil arbejde for, de borgere, der i kortere eller længere tid lever på kanten af vores velfærdssamfund. Og vi kan lige så godt smøge ærmerne op, for der er nok at tage fat på. I en tid, hvor socialpolitikken desværre har mistet sin betydning og med store besparelser i sigte, skal der arbejdes fokuseret og målrettet.

Men hvad er egentlig succeskriteriet for den socialpolitiske indsats? Er det at bringe "de skæve eller trekantede borgere" i samme firkantede form som alle vi andre og få dem ind på arbejdsmarkedet?

Eller er formålet med socialpolitikken at give mennesker, der har været udsat for alle mulige belastninger, chancen for at leve det gode eller i hvert fald bedre liv, uden at de også sideløbende skal kæmpe for at få en hverdag til at hænge sammen?

Der er ikke noget endegyldigt svar, men som minimum kan vi vel med rette forvente, at socialpolitikken gør det nemmere for de borgere, som i dag lever på velfærdssamfundets bagperron. Socialpolitikens tidligere fokus på bekæmpelse af ulighed er i dag afløst af en udpræget individualisering, hvor det er op til den enkelte udsatte borger at "udvikle sit potentiale". Personligt mener jeg, det er toparrogant, hvis vi som politikere pisker de syge og dem, der står uden for arbejdsmarkedet, og som i forvejen befinder sig et sted i livet, hvor de ikke er fyldt med selvtillid. Det er ikke for sjov, at man er arbejdsløs. Det er ikke for sjov, at man er misbruger, og en psykisk lidelse er ikke noget, man kan tage sig sammen til at holde op med at have. Disse borgere er ofte præget af nøjsomhed, de tør ikke, eller føler sig ikke fortjent til, at række ud efter velfærdssamfundets "goder".

Vi skal ikke acceptere tankegangen om det "tålelige", eller om man som borger er værdigt eller ikke værdigt trængende - og heller ikke tankegangen om, at "man skal kunne yde, før du kan nyde". Og vi kan jo starte med det, der ikke umiddelbart koster penge, nemlig at sikre en faglig kvalificeret koordineret indsats, med én samlet handleplan og én kontaktperson. Borgerne med komplekse udfordringer bruger alt deres krudt på at få hverdagen til at fungere. De kan ikke samtidig overskue kontakten til mange offentlige instanser og finde vejen gennem vores kringlede systemer og mange indgangsdøre. Så lad os konkret gå i gang med at afkorte sagsbehandlingstider, give borgeren sin selvbestemmelsesret tilbage og tilbyde mangeartede fleksible løsninger, hvor borgerens egne ønsker er i fokus.

Lad os i fællesskab give den sociale indsats et menneskeligt ansigt og invitere alle borgere ind i en solidarisk cirkel, hvor inklusion og fællesskab er i fokus. Det kan kun gå for langsomt!