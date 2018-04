Debat: Autentisk flora, tak!

Læserbrev: Insekterne er i drastisk tilbagegang, både de vilde, hjemmehørende arter og biavlernes honningbier. Det har alvorlige konsekvenser for bestøvning af den vilde flora såvel som afgrøder, og det rammer biavlererhvervet direkte på pengepungen. En væsentlig årsag er mangel på blomster, som leverer mad til insekterne, i form af nektar og pollen.

Langeland Kommune har taget positivt imod et forslag fra biavlerforeningerne om at udså blomsterfrø i større skala. Svend Aage Sørensen fra Langelands Biavlerforening ser gerne "blomstermarker udbredt fra Lohals til Bagenkop", støttet af et ekstra nytteargument, nemlig turismen. En anden skriver, at "vi godt kunne bruge en lidt pænere flora". En pænere flora, uhada - ud fra et fagbotanisk synspunkt blinker de røde lamper helt vildt.

Dansk Botanisk Forening er siden 1840 sat i verden for at tage vare på landets autentiske flora, som vi synes er rigeligt pæn. Det gøres ved at beskytte og helst udvide diverse typer af naturlige levesteder, de såkaldte habitater, og så lade naturens egen dynamik råde. Siden middelalderen er fremmede plantearter ganske vist blevet indført eller indslæbt, her og der, og nogle er desværre invasive som f.eks. Rød Hestehov og Rynket Rose. Men at strø diverse blomsterblandinger ud med rund hånd over hele Langeland er en dårlig idé, det er en tivolisering af vores flora. Langeland Kommunes egne biologer burde råbe vagt i gevær. Vejen frem for insekternes ve og vel er at forbedre og pleje blomsterrige habitater, som enge, moser, kær, overdrev, hegn og gærde og visse grøftekanter - og så i øvrigt spare på pesticiderne, hvis ikke ligefrem at udfase dem helt. Og så kan man ellers slå blomstergækken løs i haverne.