Et kig på Allan Koldings aktiviteter giver indtryk af en ægte, engageret Gudbjerg-borger. Udover at være uddeler i Dagli'brugsen har han engageret sig i områdets fremtid på flere måder. Han har siddet i landsbyrådet, været med til at udvikle hjemmesiden www.gudbjerg.nu og arrangeret et særdeles velbesøgt borgermøde om Gudbjergs fremtid.

Den sparsomme fritid bruger han blandt andet på madlavningskurset "god mad for gode mænd" i Gudme, og han går til vinsmagning på Gudbjerg Skole.

Men faktisk bor Allan Kolding selv i Svendborg. Og han har kun arbejdet i Gudbjerg siden 2012, hvor han forlod uddelerjobbet i Super Brugsen i Kværndrup, som han bestred i 17 år. Dengang var det i Kværndrup, han lagde sit lokale engagement, selvom han flyttede til Svendborg for ti år siden.

- Jeg brugte rigtig meget tid på at finde ud af, hvad jeg gerne ville, før jeg flyttede fra Kværndrup. I Svendborg, hvor man kan gå til alting, og hvor jeg holder af naturen og de mange kulturelle tilbud, vil det være rart at blive ældre, mener Allan Kolding, som fylder 60 år søndag den 15. april.

Når han alligevel lægger så meget engagement i Gudbjerg, skyldes det dels, at han er kommet til at synes så godt om området og beboerne, dels at han gerne vil fremtidssikre brugsen.

- Den skulle gerne have flere ben at stå på, så den stadig er på markedet om ti-femten år, siger Allan Kolding. Af samme grund har Dagli'brugsen opkøbt tre matrikler overfor forretningen, som det er planen at bygge udlejningsboliger på.

Det er dog usandsynligt, at Allan Kolding selv stadig er en del af butikken om ti-femten år.

- Jeg vil gerne blive ved med at arbejde rigtig mange år endnu. Men jeg håber, jeg selv vil være i stand til at se det, når jeg ikke længere kan give butikken og Gudbjerg det, der er brug for. Så vil jeg finde på et eller andet. Måske kunne jeg prøve at have et fuldtidsjob, så jeg kunne nøjes med 37 timer.

På selve dagen tager Allan Kolding bare på arbejde. Men han tager forskud på fejringen med et "smag på butikken" arrangement i dag fra klokken 14.30 til 17.30, hvor der er smagsprøver på blandt andet gin, kaffe og kalvekød.