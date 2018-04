Rygning dræber. Det bør ikke overraske nogle. Advarslerne står på cigaretpakkerne og vi kender formentligt alle et familiemedlem, der har måtte forlade os i en for tidlig alder, fordi vedkommende røg. At stoppe med at ryge er svært, og starter man i en tidlig alder, er det ofte svært at slippe cigaretterne i resten af livet. Derfor er det også allerede ulovligt at sælge cigaretter til unge under 18 år. Alligevel opleves det, at en række unge stadig begynder at ryge.

Derfor foreslår vi i Det Konservative Folkeparti nu, at der indføres røgfri skoletid på landets folkeskoler. Det er i folkeskolen vi lærer at stave, regne og tale fremmedsprog. Og det er her, vi dannes. Det skal helst ikke være her, vi lærer at ryge. Desværre er det tilfældet for alt for mange børn i dag. En smøg i frikvarteret er nemlig tilladt på mange skoler og kan måske virke uskyldigt. Sandheden er blot, at det kan ende i livslang afhængighed.

Vores børn er det dyrebareste, vi har. Vi skal ikke bare se til, når børn i folkeskolealderen går ud og tænder en smøg i frikvarterne. Ni ud af ti forældre vil ikke have, at deres børn lærer at ryge. Derfor mener jeg faktisk, at det er vores pligt som samfund at støtte forældrene i kampen mod cigaretter. Det er ikke at tage ansvaret fra forældrene, men snarere en hjælpende hånd til forældrene i dagtimerne. En periode hvor skolen rent faktisk har ansvaret for børnene.

Som reglerne er i dag, må der ikke ryges på skolernes matrikel. Nu foreslår vi, at skoletiden skal være røgfri - fra første til sidste lektion. Det betyder også, at det ikke længere skal være muligt for eleverne at bevæge sig uden for skolens matrikel for at ryge.

Kræftens Bekæmpelse skønner, at man vil kunne nedbringe antallet af rygere i folkeskolen med 25 procent, hvis der indføres røgfri skoletid. Det vil vigtigst af alt betyde, at vi får flere sunde og raske børn og unge i Danmark. Derudover har det en enorm samfundsøkonomisk gevinst, hvis vi kan få en fjerdedel af folkeskoleeleverne til at kvitte smøgerne. Det er nu, vi skal handle - det skylder vi hinanden og vores børn.