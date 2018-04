Jeg er kommet i natkirken i mange år, ligesom jeg er kommet i domkirken. Jeg har været frivillig i natkirken nogle år og er nu som ældre glad for at nyde at træde fra den travle by ind i det store smukke kirkerum oplyst af levende lys og at møde mennesker i våbenhuset, nyde en kop kaffe, snakke, dele med hinanden uden at miste noget. Meditere nede i krypten sammen med de andre, dette gamle, dybe rum, sidde i kirken, stilhed, andagt, synge sammen, ord til fordybelse, taize-sange med inspireret andagt, de mange mennesker, 40-70 første fredag i hver måned.

Jeg er bange for, at vi mister alt dette, alle os som før eller siden finder ind i natkirken. Jeg ved ikke, hvem jeg skal spørge om det, er det provsten? Jamen, hun svarer jo ikke. Skal jeg spørge menighedsrådet? Jamen, de svarer jo heller ikke.