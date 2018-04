Støjplaget fynbo: Sænk farten på E20 - støjen slår flere ihjel, end trafikken gør

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man under punktet "trafikstøj og sundhed" læse, at trafikstøj hvert år er skyld i mellem 200 og 500 for tidlige dødsfald i Danmark. At trafikstøj hvert år er skyld i 600 nye slagtilfælde (blodprop eller blødning i hjernen), cirka 330 tilfælde af blodprop i hjertet og cirka 1400 nye tilfælde af diabetes.

At det forsigtigt anslået er skyld i, at 800-2200 personer i Danmark årligt indlægges på sygehuse med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko, som trafikstøj giver. Og at trafikstøj medfører nedsat livskvalitet i form af hovedpine, søvnbesvær og stress.

Til sammenligning kostede trafikken i 2017 "kun" 183 dræbte ifølge Vejdirektoratets hjemmeside.

Som støjplaget beboer langs E20 syd om Odense har jeg fået stillet i udsigt, at Vejdirektoratet vil fremrykke tidspunktet for nyt støjdæmpende slidlag på motorvejen til i år. Og tak for det. Det vil betyde en dæmpning på fire-fem dB, men det vil ikke få støjen under de 58 dB, som er grænsen for sundhedsskadelig støj.

Støjgruppen ønsker yderligere tiltag nu og skal derfor anmode de ansvarlige politikere i Miljø- og Fødevareministeriet samt Miljøstyrelsen under Miljøministeriet om at gå ind i sagen.

Vi har tidligere peget på nedsættelse af hastigheden til 80 km/timen på strækningen syd om Odense fra Odense V til Svendborgmotorvejen i kombination med et totalt overhalingsforbud for lastbiler på den samme strækning.

Det vil give en yderligere støjdæmpning på fire dB, en mere glidende afvikling af trafikken og mindre skader ved trafikuheld.