Prostatakræft. Jeg vil ikke leve som en kanin

^Årligt rammes omkring 500 af os mænd her på Fyn af prostatakræft, men nær 90 procent af os er i live efter fem år. De økonomiske indsamlinger til kræft og nye gode resultater ser lovende ud. OUH har gode og erfarne kræftlæger.

I snart tre år har jeg været ramt af prostatakræft, men desværre blev det opdaget for sent, og det er nu gået i lymferne, og så er helbredelse ikke mulig. Måske med den nye dyre medicin, som koster cirka 35.000 kroner pr. måned. Jeg er nær gennemsnitslevealderen for mænd, så jeg hellere vil lade yngre mænd få den dyre medicin, som jeg altså ikke vil behandles af. Måske er jeg også for gammel til medicinen.

"Kun" 10 af os her på Fyn dør hver måned, og mine behandlere fra hospital og familielæge siger, at jeg kan undgå at være blandt de 10 ved at motionere meget og ved at spise sund kost - og helst tabe 30 kilo ved at spise masser af salat. Jeg har valgt ikke at leve som en kanin resten af livet og spiser de bøffer med tilbehør, som det passer mig. Ofte med et glas rødvin.

Mine fire børn er godt på vej i livet, og de fem børnebørn er bobler til en god tilværelse. Fysisk har jeg ingen smerter, men psykisk kan jeg falde ned i et hul i en kort tid. For at undgå at blive isoleret fra venner og familie taler jeg nødigt om kræftsygdommen, men forsøger at være så normal som muligt vel vidende, at jeg på et senere tidspunkt vil få dødskysset.