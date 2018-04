cirkelbroen

Fredericia: Det har blæst kraftigt fra nordøst de seneste dage, og det gør ikke situationen bedre for den skadesramte cirkelbro på Østerstrand, men der er ingen planer om at sætte reparationer i gang endnu.

- Vi lader broen stå, som den er, fordi det er vores "bevismateriale", når vi skal drøfte med Rambøll, hvad der er gået galt, forklarer landskabsarkitekt Lars Kronborg Bak, Fredericia Kommune.

“ Rambøll har bedt om tid til at komme med de helt rigtige svar, og det er i orden, men broen SKAL være klar til badesæsonen. Landskabsarkitekt Lars Kronborg Bak

Endnu er rådgiverne ikke nået frem til en forklaring på, hvorfor deres løfter om en bro, der kunne stå i 50 år, ikke holdt længere end ni måneder. Og tilsvarende er Rambøll ikke kommet med svar på, hvordan broen kommer til at kunne leve op til løftet fremadrettet.

- De har bedt om den tid, der skal til for at finde den rigtige løsning, for det skal ikke gå galt igen. Det har vi sagt ja til, men vi har også en deadline i forhold til, at broen skal stå klar til badesæsonen. Det vil sige senest 1. juni, og selvfølgelig meget gerne før, siger Lars Bak.

Kommunens folk mødes i næste uge med Rambøll, og her forventer Lars Bak at få en redegørelse for, hvad der er sket, og hvad der nu skal ske.

- Det er de største eksperter, vi har allieret os med og betalt dyrt for, så jeg afventer nogle svar, vi kan bruge til noget, siger Lars Bak.