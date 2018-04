Otterup: Torsdag den 12. april fyldte Otterups skræddermester Svend Arne Hansen 90 år. Det blev fejret i hjemmet på Æblevænget i Otterup. Pludselig kom DR's filmhold fra Aarhus kørende for at optage et et indslag til det populære program Hammerslag.

Der var naturligvis sat flag på gaden i anledning af Svend Arne Hansens fødselsdag, og da skræddermesterens familie og venner ankom til Æblevænget og bemærkede DR's hvide reportagebiler på vejen, troede de selvfølgelig, at DR var troppet op i anledning af skrædderens fødselsdag.

- Der blev grinet meget ved morgenbordet, da de fandt ud af, at DR var i færd med nye optagelser til Hammerslag, skriver Heidi Hansen Niemeier og Preben Niemeier til avisen.

Da filmholdet var færdige med optagelserne, havde de lagt mærke til den 90 års fødselsdag som var i gang tæt på optagelserne, og værten på programmet Christian Degn og de fire ejendomsmæglere kiggede derfor ind for at ønske Svend Arne Hansen og hans hustru Tove tillykke med den store dag.