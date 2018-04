Jeg er sportsredaktør på Sport Fyn, fælles sportsredaktion for Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Har tidligere arbejdet seks på Ekstra Bladet. Har som basis en alsidig og aktiv fortid i sportens verden, med masser af divisionskampe i badminton og en del færre i fodbold. Er født på Bornholm, men er vokset op i det nordfynske, inden jeg via sporten og Danmarks Journalisthøjskole flyttede til først Odense, siden Århus og tilbage igen, afbrudt af opholdet i København. Tør derfor påstå en vis alsidighed i baggrunden, både fra landet og fra byen. Og fra utallige rejser gennem mange år i specielt sportsjournalistik. Mener at have opbygget et habilt stort netværk i Odense og nærmeste pastorater, og såmænd både syd for Kruså, vest for Blåvand og øst for Nexø. Også inden for andre stofområder end sport. Privat er jeg bosiddende i det centrale Odense.