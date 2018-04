4.

"Jeg husker selvfølgelig, da avisen gik fra eftermiddags- til morgenavis. Det var tæt på at blive et farvel til avisen. Her i huset overlevede den kun i weekenden. Vi gik fra at få friske nyheder til gamle nyheder, forstået på den måde, at eftermiddagsavisen kom, lige efter vi var kommet fra arbejde, og indeholdt nyheder fra samme formiddag. Morgenavisen kom med posten omkring 12, og når vi kom hjem fra arbejde, var nyhederne fra dagen før, og de vigtigste nyheder havde være omtalt i radioen. I dag bruger vi nettet til hverdagsaviserne."Else Marie Rasmussen, Bårdesøvej 87, Otterup