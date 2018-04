Sea War Museum Jutland har gjort et unikt fund på havbunden under Skagerrak. En gammel tysk ubåd.

Den 6. maj 1945, mens danskerne havde travlt med at fejre befrielsen, blev den tyske ubåd U-3523 sænket af et britisk B24 Liberator fly i Skagerrak, der kastede sine dybvandsbomber mod den.

Nu er vraget af ubåden, der var et kæmpe fremskridt i ubådsteknologi, fundet.

- U-3523 var af den nye og meget avancerede type XXI, som kunne have revolutioneret ubådskrigen, hvis tilstrækkeligt mange både var blevet færdige i rette tid.

- 118 både blev påbegyndt, men kun to kom i aktiv tjeneste, og ingen kom nogensinde i kamp, skriver Sea War Museum Jutland i en pressemeddelelse.

Der findes kun en anden bevaret udgave af u-bådstypen, der ligger som museumsbåd ved skibsfartsmuseet i Bremerhaven, der var base for mange af Tysklands ubåde under Anden Verdenskrig.

Sea War Museum Jutland har fundet ubåden i forbindelse med et løbende arbejde for finde og kortlægge vrag i Nordsøen. Tidligere troede man, at ubåden var blevet sænket ni sømil, fra hvor den er fundet.

- Efter krigen gik der mange rygter om topnazister, der flygtede i ubåde og medbragte naziguld, og U-3523 var en af de både, der gav næring til rygterne.

- Om det også var målet for ubådens sidste togt, er der ingen, der ved, og der er heller ingen, der ved, om ubåden havde værdier eller passagerer om bord ud over den fast besætning på 58 mand, som alle omkom, skriver Sea War Museum Jutland.

Nazityskland brugte meget aktivt ubåde under hele Anden Verdenskrig for at forstyrre og stoppe transporten af krigsmateriel, tropper og olie fra USA til Europa og Nordafrika samt Storbritanniens forsyningslinjer.

De første mange år af krigen kunne ubådene dog ikke holde sig neddykket særligt længe, og da de allierede fik luftherredømmet og begyndte at sejle i mere beskyttede konvojer, led de tyske ubåde store tab.

Ubådstypen XXI var en del af modsvaret, da den med banebrydende batteriteknologi kunne holde sig neddykket i flere dage og genoplade batterierne, mens den stadig lå få meter under vandoverfladen.

Ubådstypen var så langt foran sin tid, at den efterfølgende med modifikationer blev brugt i både den amerikanske, sovjetiske og britiske flåde.