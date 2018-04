Håndbold: Torsdag aften var Odense HC en tur i Ringsted for at spille sjette runde af landspokalturneringen. Odense var storfavoritter mod TMS Ringsted fra førstedivision, og det blev også til fynsk sejr på 32-19. Odense kom godt fra land, og cheftræner Jan Pytlick benyttede muligheden for at skifte meget ud og prøve nogle ting af. Det betød, at Ringsted fik nogle nemme mål, men sejren var aldrig i fare.

- Det var en typisk pokalkamp, hvor vi måske kunne have vundet større, men vores tempo dalede lidt, da vi havde sat dem af. Men alle fik spillet nogenlunde lige meget, og der blev tid til nogle af dem, som ikke har spillet så meget.

En af dem var fløjen Suzanne Bækhøj, som Jan Pytlick fremhævede efter kampen.

- Hun havde nogle mål, og hun havde mange gode kontraer, så det var godt at se, sagde han.

Kampen gav også mulighed for at prøve nogle ting i forsvaret.

- Vi forsøger i et par perioder med noget 5-1, og det synes jeg egentlig fungerer rigtig fint. Nadia Offendal var dygtig til at dække fremme, så det er jeg godt tilfreds med, sagde Jan Pytlick.

Odense HC har nu to kampe tilbage i pokalturneringen i denne sæson før næste sæsons final four. Odenses placering i grundspillet sidste sæson betyder, at holdet er seedet, og dermed er holdets chance for at møde et af ligaens tophold mindre.