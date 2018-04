Hvordan man arbejder som forsker, får en række skoleelever svar på i de kommende uger, når biblioteket lader dem fordybe sig i fortiden, nutiden og fremtiden.

Projektet hedder "Om al tid" og er en del af videnskabsfestivalen Forskningens Døgns skoleprogram. Forskningens Døgn finder altid sted i april, men i år varer den flere dage - fra 20.-26. april - mens "Om al tid" løber over tre uger. I Odense finder det sted på Odense Bibliotek og på bibliotekerne i Holluf Pile, Højby, Vollsmose, Dalum og Tarup. På de seks biblioteker vil bibliotekarer og lærere stå klar til at undervise eleverne ved forskellige stationer med aktiviteterne baseret på metoder og undersøgelser, som forskerne bruger i deres arbejde. Blandt andet skal eleverne tælle årringe på et træ, undersøge principperne i et pendul, mærke deres indre ur og tolke spor af fortiden.

I alt har 111 biblioteker over hele landet tilmeldt sig programmet og inviteret lokale klasser til at deltage.