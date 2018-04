Oven på en stormfuld uge i Det Svenske Akademi forlader to medlemmer institutionen efter møde torsdag.

Sara Danius forlader posten som leder af Det Svenske Akademi, der hvert år uddeler Nobelprisen i litteratur.

Også Katrina Frostenson, der er digter og medlem af akademiet, træder ud.

Det står klart, efter et møde i akademiet i Stockholm oven på en uge, der har været præget af kriser i det literære selskab.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

Sara Danius har titel af permanent sekretær for akademiet, og det hende selv, der overbringer nyheden til de journalister, der står uden for mødestedet.

Men hun vil ikke komme nærmere ind på, hvorvidt der har været en afstemning forud for hendes fratrædelse af posten.

- Jeg kan ikke komme ind på det, det er fortroligt. Det er akademiets vilje, og jeg retter mig efter den, siger hun til TT.

Danius, der gerne ville blive, fratræder sin post med øjeblikkelig virkning.

Oplysningerne om, at også Frostenson går af, kommer fra Anders Olsson, som er blandt institutionens medlemmer.

Den fornemme kulturinstitution er kommet i vælten i kølvandet på en sag om seksuelle overgreb.

Konflikten bunder i en intern strid om en mand, der er blevet anklaget for at have begået overgreb mod 18 kvinder.

Manden, der har nægtet overgrebene, er i svenske medier blevet omtalt som "kulturprofilen". Han er gift med Katrina Frostenson.

Normalt er der 18 medlemmer i akademiet. Indtil nu har de været valgt på livstid.

Inden mødet kom statsminister Stefan Löfven med sin første udtalelse i sagen.

- Nu er det op til akademiet selv af sørge for at opretholde tilliden og respekten for institutionen, lød det.

Han påpegede, hvor vigtig Nobelprisen er for Sverige.

Sprogforskeren Göran Malmqvist, der er et af medlemmerne, forlod mødestedet umiddelbart efter Danius.

Han mener ikke, at hun nødvendigvis kommer til at forlade institutionen helt og holdent.

- Det skal vi være to om. Vi forsøger at overtale hende, siger han.

Ud over anklagerne om overgreb er kulturprofilen mistænkt for at lække navne på modtagere af Nobelprisen i litteratur, inden de var offentliggjort.