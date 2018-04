FC Midtjylland skulle ud i forlænget spilletid for at besejre Hobro IK i DBU Pokalens kvartfinale med 2-1.

Midtjyderne er dermed klar til semifinalen som det sidste hold, hvor Brøndby IF, Silkeborg IF og FC Fredericia også er kvalificeret.

De første 90 minutter endte uden scoringer, men i den forlængede spilletid så FCM ud til at have flest kræfter, og Bozhidar Kraev blev helten for gæsterne med to scoringer.

FC Midtjylland dominerede kampens første 45 minutter i forhold til boldbesiddelse og på skudstatistikken.

Kampens første mulighed kom efter et kvarters spil, hvor en bold i dybden pludselig skabte en to mod tosituation.

Andreas Poulsen drev bolden frem mod Hobro-målet og skulle blot aflevere bolden på tværs til en fuldstændig fri Artem Dovbyk foran mål.

Men Poulsen gav bolden alt for meget fart, og så endte den store mulighed med ingenting.

Med fem minutter til pause fik Dovbyk så muligheden for at bringe gæsterne foran i første halvlegs største chance, men angriberens hovedstød blev blokeret.

Efter sidebyttet blev kampen mere jævnbyrdig.

Der var meget langt mellem mandskabernes målchancer i anden halvleg.

Dødbolde var stort set den eneste vej til forsøg mod mål, hvor især FCM flere gange fik afsluttet på holdets hjørnespark, men det blev ikke for alvor farligt, og så måtte kampen afgøres i forlænget spilletid.

I det 98. minut kom forløsningen endelig for FCM, da Bozhidar Kraev satte foden på et indlæg.

Ti minutter senere kom Hobro tilbage, da Martin Mikkelsen udlignede til 1-1.

Stillingen holdt kun i fem minutter, da Bozhidar Kraev igen var på pletten for gæsterne og afgjorde kampen.