- Alle byer laver deres egne arrangementer. Jeg kunne tænke mig, at man samlede byerne og brugte lidt flere ressourcer på det. Alle kriges om at få fat i noget. Bogense bliver måske lidt forfordelt. Men vi har jo også Morud, Særslev og Skamby, som vi er i nu. Der er flere af de lidt større byer, hvor man kunne gøre mere for at samle dem. Det kan være sådan et arrangement som i aften. Man skal samle kræfterne rundt omkring i kommunen og komme med fælles ideer. Jeg synes ikke, at kommunen skal være så smålig. Vi er da alle med til at betale for det, og så kan man godt tillade sig at kræve lidt.