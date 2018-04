Erhvervsfremme

- Udvalget foreslår på den baggrund, at basal information og vejledning, der ikke kræver specifik viden om den enkelte virksomhed, samles under en digital platform, og at den virksom­hedsspecifikke 1-1 vejledning samles i fem landsdækkende erhvervshuse.

Venstre vender sig også Også byrådsmedlem og fmd. f. Fredericia Kommunes uddannelsesudvalg, Pernelle Jensen (V), er imod nye, centraliserede erhvervshuse til erhvervsfremme. "Stærkt bekymrende" kalder hun i en mail til Fredericia Dagblad denne anbefaling fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme:- Det betyder, at vejledning og rådgivning af lokale virksomhederne samt iværksætteri skal fjernes fra Business Fredericia og lægges over i et regionalt erhvervshus. For eksempel placeret i Odense. Det er en helt forkert vej at gå og vil ikke gavne Fredericias virksomheder eller Fredericia.

- I dag foregår den basale vejledning om offentlige regler og mulighe­der hos den lokale erhvervsservice i kommunerne, og et flertal af kommunerne, samt regionernes væksthuse , foretager den mere specialiserede vejledning af virksomhederne, kan man læse i den 62 sider lange rapport fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme :

Business Fredericia Den fælles erhvervsfremmeorganisation Business Fredericia blev stiftet i 2015 af erhvervsforeninger og kommune.Business Fredericia arbejder ifølge sin hjemmeside for, at "Fredericia bliver Danmarks midtpunkt for vækst". Business Fredericia "hjælper med at tiltrække nye arbejdspladser og virksomheder, og vi servicerer de virksomheder, vi allerede har i området. Vi arbejder for at fremme iværksætteri, innovation og erhvervsturisme". Tilknyttede foreninger er Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening, Fredericia Håndværkerforening og Taulov Transportcenter.

- Hvis erhvervsfremmeindsatsen samles i fem store erhvervshuse, indebærer det en stor risiko for, at de lokale styrkepositioner og strategier ikke tilgodeses.

Det betyder, at de erhvervsservice­opgaver, der i dag leveres og finan­sieres i kommunerne, fremover skal varetages i Erhvervshusene. Det bør fastlægges ved lov for at undgå over­lappende indsatser og sikre oversku­elighed for virksomhederne Fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremmes netop afleverede rapport

Erhvervsministeriets pressechef, René Gyldensten, understreger også overfor Fredericia Dagblad, at der er tale om anbefalinger, som nu skal drøftes politisk. Han tilføjer, at det derfor godt kan blive til flere erhvervshuse:

- Anbefalingerne giver et godt grundlag for, at regeringen kan indlede politiske drøftelser om en ambitiøs forenkling af erhvervsfremmesystemet til gavn for de danske virksomheder.

- Vi holdt sidste år 69 erhvervsarrangementer og havde over 150 iværksættersamtaler for netop det lokale erhvervsliv. Hvordan kan man tro, at disse opgaver kan løftes fra enten København, Odense eller Aalborg. Det skriger til himlen.

Men en form for centralisering er nødvendig, fremfører forenklingsudvalget dog:

- Så der skabes en kritisk masse til, at virksomhederne mødes af høj kvalitet og et bredt målgruppekendskab. Der­med vil alle virksomheder kunne få faglig sparring af høj kvalitet, uanset om det er digitalisering, ejerskifte, ny teknologi, kompetenceløft, le­delse eller lignende, de har behov for hjælp til.

- De fleste virksomheder er klar til at rejse langt for at modtage 1-1 vejledning af høj kvalitet. Det er afgørende, at erhvervshusene har indsigt i og er synlige over for virk­somheder i hele deres geografiske dækningsområde, og erhvervshu­sene bør have et tæt samarbejde med kommunerne.

- Derfor bør erhvervs­huse, der dækker store geografiske områder, kunne etablere sig med sa­tellitkontorer eller rejsehold. Det bør være op til kommunerne at gå sam­men om at definere, hvor der skal være satellitkontorer, så det bliver den tværkommunale sammenhæng, der bliver styrende for placeringen.