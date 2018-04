Motorsport: Det fynske raceteam, Team-Flexlease.nu, går seriøst efter "tre på stribe" i Danmarks mest profilerede motorsportsserie, Dansh Thundersport Championship (DTC).

I de to seneste sæsoner har teamet ryddet pokalbordet, og i bestræbelserne på at gentage succesen har Flexlease-teamet skrevet en 2018-kontrakt med 21-årige Lasse Sørensen, der i 2017 vandt både den individuelle titel og ungdomsmesterskabet. - Vi har vundet det hele i to sæsoner i træk. Nu ved konkurrenterne, at vores succes ikke er en tilfældighed men skyldes et seriøst set up, så alle vil gå benhårdt efter os i 2018. I den forbindelse er Lasse et stærkt kort for os, fastslår Martin Frederiksen, en af de tre ejere af Flexlease.nu.Men der blev afsløret artige overraskelser, da Team-Flexlease.nu torsdag havde inviteret blandt andet sponsorgruppen til præsentation af den nye sæson i Strøjer Samlingen ved Assens. I den kommende sæson kommer det fynske team til at deltage med tre biler - med Mercedes-karosseri - i samtlige afdelinger af DTC. Flexlease.nu har således tilknyttet et andet ungt talent til teamet, nemlig 20-årige Andreas Jochimsen, der i sidste sæson kørte for LM Motorsport. I den tredje Flexlease-bil kommer til at sidde en veteran i dansk motorsport, der sidste år gjort comeback netop gennem DTC efter 15 års pause fra racerrattet - 56-årige Kris Nissen, der til daglig bor i Schweiz.