Rantzausminde: Et træ måtte torsdag ved 17.30-tiden give efter for den kraftige vind ved Højensvej udenfor Rantzausminde. Træet lagde sig halvvejs ud over vejen, men det blev ikke nødvendigt at tilkalde Falcks motorsavspatrulje for igen at skabe fri bane.

Lars Jeppesen, indsatsleder i Beredskab Fyn, fortæller, at en venlig bilist hjalp med at få fjernet træet.

- Han kom forbi i en firhjulstrækker og vidste, at ejeren boede 400 meter længere nede ad vejen, så han satte en strop på anhængertrækket og slæbte træet hen på en mark, fortæller Lars Jeppesen.

Imens lånte indsatslederen en håndsav og fik fjernet nogle vilde roser med lange ranker, der hang ud over vejen i cyklisthøjde.

- Jeg synes ikke, der var nogen grund til at kalde et brandkøretøj med to mand og en motorsav, når vi kunne klare det selv, siger Lars Jeppesen. (gru)