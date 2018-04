Noget af et skift i forhold til december, hvor Olav de Linde præsenterede Brian Matzen for pakhuset.

Brian Matzen vil med Alfred og Kamilla meget gerne skabe liv på havnen. Men det skal ikke være med en traditionel a la carte restaurant.

- Vi skal ikke have et sted med høje priser, sådan at der kun holder Mercedes'er udenfor. Stedet er også alt for stort til, at det ville være hyggeligt, hvis der kun er otte gæster. Det er der masser af andre restauranter i byen, som er gode til, siger Brian Matzen.

Til gengæld kommer der til at foregå mange af andre ting: I hverdagen kommer Alfred og Kamilla til at fungere som en frokostkantine for de mange virksomheder i nærheden, og hvor enhver kan droppe ind. Der vil, ligesom på Rugårdsvej, være fællesmad til en fornuftig pris hver tirsdag aften.

Der vil med jævne mellemrum være gastronomiske tema-aftener, som kunne være om vildt, fisk, røgvarer eller noget helt fjerde. Der vil være masser af kokkeskole-arrangementer. Bryllupper og andre fester. Netværksmøder for erhvervsliv og den slags. Mulighederne er mange.

Desuden er der plads til, at andre kan leje sig ind, og det er der foreløbig en vinhandler med speciale i det italienske, der har gjort. Sammen med Lokalristeriet, som gør det i kaffe, og hvis indehaver, Morten Langaa Jensen, forklarer, at man vil lære folk at riste og brygge kaffe samt at sætte ord på kaffens smagsnuancer.