Golflegenden Tiger Woods har officielt meddelt, at han stiller op ved majorturneringen US Open.

Tiger Woods spillede sin første majorturnering siden 2015, da han for nylig deltog i US Masters.

Den 42-årige amerikaner sluttede på en delt 32.-plads i turneringen, og Woods har mod på mere her og nu.

Golflegenden har således meldt sin ankomst til US Open, der spilles fra 14. juni på Shinnecock Hills Golf Club i Southampton i New York.

Det skriver flere nyhedsbureauer, efter at golfforbundet i USA torsdag meddelte, at Tiger Woods formelt havde tilmeldt sig US Open, som han vandt i 2000, 2002 og 2008.

Tiger Woods deltog senest ved US Open i 2015.

Han har i løbet af karrieren vundet 14 majorturneringer, hvor den seneste sejr var i 2008.

Golffænomenet gjorde comeback i november i fjor efter en længere periode ude med rygproblemer.

Efter sit comeback har Tiger Woods i år hentet en andenplads ved Valspar Championship på PGA Tour, og han blev senere nummer fem ved Arnold Palmer Invitational.

I alt har Tiger Woods spillet seks turneringer i 2018.

Resultatet ved US Masters betød, at Woods nåede op som nummer 88 på verdensranglisten, og det er første gang i tre år, at amerikaneren er i top-100.