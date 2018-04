Ferie

Kappeln er tæt på - og alligevel langt væk fra hverdagens stress og jag. Naturen lokker med flotte vandre- og cykelture - og for de historieinteresserede er der næsten for meget at opleve. Men man kan også bare tage nogle rolige feriedage i den lille købstad ved floden Slien tæt på Østersøen.

Når vi sætter kursen mod Tyskland for at holde ferie, er Hamburg, Berlin eller Harzen ofte målet. Men prøv i stedet at dreje til venstre ud mod Østersøen. Kun en times kørsel fra grænsen ad hovedvej 199 ligger den hyggelige by Kappeln lige dér, hvor floden Slien munder ud i Østersøen. Et perfekt sted til en forlænget weekend eller en ferie, hvor der næsten er garanti for, at pulsen kommer ned, og roen begynder at indfinde sig. "Mach mal langsam" er det slogan, som området ved Slien og Østersøen sælger sig selv på. Det kan bedst oversættes til "Sæt farten ned". Og det er da også let at blive fanget ind af den rolige stemning og de kønne omgivelser. Flotte cykel- og vandreruter lokker, men vil man hellere lade sig transportere, kan man opleve egnen fra søsiden med turbåde eller tage en tur med veterantoget. Området er et populært sted for tyske turister, der blandt andet tager på kurophold i den friske havluft og smukke natur.



Værd at vide Her kan du få mere at vide om Kappeln:Tourist-Information Mühle "Amanda" Schleswiger Straße 1, Kappeln Tel +49 4642 4027 Mail: kappeln@ostseefjordschlei.de Turistkontoret i Schleswig kan kontaktes her:Plessenstr. 7, Schleswig Tel. +49 (0) 4621 98 16 19 www.schleswig.de Egnens turistkontor har egen website, www.ostseefjordschlei.de Feriehuse kan blandt andet lejes her: www.novasol.de/urlaub/ferienparks/deutschland/ostseeresort-olpenitz Historisk har Slesvig-Holsten utrolig meget at byde på. Det er ikke blot tysk, men i særdeleshed dansk historie, der kan opleves - for det er gammelt dansk land, vi befinder os i. Selv om grænsen har ligget fast i snart 100 år et godt stykke længere oppe, har den tidligere flyttet sig frem og tilbage i dét, der i dag er Nordtyskland. Kappeln er et godt udgangspunkt, uanset om man satser på natur eller kultur - eller begge dele. Den lille købstad har en charmerende havn, hvor man kan slå sig ned på en af de mange restauranter på kajen og betragte på folkelivet.

500 år gammelt sildehegn

Ude i vandet kan man se en række pæle stikke op. Sildehegnet i Kappeln er over 500 år gammelt og det sidste sildehegn i hele Europa, der stadig er i brug - blandt andet i forbindelse med byens sildefestival, der foregår i Kristi himmelfartsdagene. I år fra 10.-13. maj. Sild er en utrolig populær spise i byen. Overalt kan man købe Fischbrötchen. Et rundstykke-lignende brød med en sild i, et par løgringe, måske et salatblad og lidt dressing. Er man sej, spiser man sild, der lige er taget op af salttønden og puttet i brødet - andre foretrækker dem marinerede. De, der ikke elsker sild, kan få Brötchen med rejer, fiskefilet og alt muligt andet godt fra havet. Kappeln har også en fin lille museumshavn med smukke gamle træskibe fra forskellige perioder. Det kan anbefales at opleve landskabet fra søsiden, og her er det oplagt at stige om bord på en af de mange turbåde, der sejler på Slien. De har udgangspunkt i Kappeln og sejler til Slesvig med stop undervejs ved små landsbyer langs floden. En mulighed er at stige af båden, tage en bus lidt op i landet til Süderbrarup og her stige på et veterantog, Die Angelner Dampfeisenbahn, der kører gennem landskaber og små byer tilbage til Kappeln.

Fint cykelland

Området er dog også oplagt til cykelture. Har man ikke selv medbragt én, kan den lejes i byen og på byens turistkontor, der ligger i den gamle mølle "Amanda" på Schleswiger Straße 1, hvor man også kan få cykelkort over området. Det kan blandt andet anbefales at lægge vejen forbi fiskerbyen Maasholm og køre langs kysten, hvor der er en velanlagt cykelsti. I det hele taget er det et behageligt cykelland med gode stier og minimal trafik på de små veje mellem de hyggelige landsbyer, der næsten altid har en bager, hvor man kan få sig en kop kaffe og lidt sødt, hvis man har brug for en pause. Og så er der fantastisk god skiltning for cyklister.

Vandreture i nationalpark

Vandreture er en anden oplagt aktivitet, og her falder det naturligt at besøge nationalparken Geltinger Birk, der ligger tæt ved Kappeln. Her ligger 800 hektar fredet område på halvøen ud til Gelting Bugt. Landskabsmæssigt er nationalparken præget af udstrakte vådområder som eksempelvis Gelting Nor, saltenge, ålegræssøer og klitområder. Stier fører på kryds og tværs gennem naturen og langs havet. Herfra har man udsigt hjem til Danmark. I området kan man blandt andet møde vilde heste og masser af vandfugle. Overalt langs kysten er sandet oversået med strandstole, hvor feriegæster nyder daselivet. I de overdækkede "minisofaer" kan man gøre sig det behageligt, også selv om der måske ikke er strålende sol. Historien er svær at komme udenom i området. Et godt sted at begynde er ved Dannevirke, tæt på Slesvig, en halv times kørsel fra Kappeln. Her kan man opleve de imponerende volde i dét, der regnes for Nordens største fortidsminde. Dannevirke strakte sig over 30 kilometer tværs over dét, der dengang var dansk land, fra fjorden Slien i øst til marskområder omkring Trenen og Ejderen i vest. Anlagt fra engang i 400-500-tallet og fremefter. Ved Dannevirke ligger desuden Dannevirke Museum, der fortæller historien om det danske mindretal i Sydslesvig fra 1864 til i dag. Slesvig-området har flere fine museer, blandt andet et vikingemuseum og et stadsmuseum. Selve byen er også en hyggelig købstad med masser af historie, og der arrangeres ofte ture med guide rundt i de smukke gader og stræder.

Gottorp Slot

Gottorp Slot i udkanten af Slesvig er absolut et besøg værd. Og det er fornuftigt at afsætte en hel dag, for der er meget at opleve. Her præsenteres 120.000 års kulturhistorie, fra stenalderens arkæologiske fund til nutidskunst. Slottet er hertugerne til Slesvig-Holsten-Gottorps tidligere herresæde, og det firfløjede slot rummer mange autentiske rum fra tidligere århundreder. En udstilling i en særlig hal præsenterer blandt andet Nydamsbåden. Fartøjet indtager en fornem plads blandt de danske jernalderfund, eftersom det er det ældste kendte rofartøj i Nordeuropa. Det stammer fra jernalderen. I ridehallen ved slottet er der også en omfattende udstilling af nutidskunst. I 2018 og 2019 er der blandt andet en stor separatudstilling af Per Kirkebys værker i anledning af kunstnerens 80-års fødselsdag. Ved slottet er der også en smuk barokhave med et globushus, hvor man kan få nogle timer til at gå, hvis vejret er godt. I restaurant Occo i slottets kælder kan man hver dag få et solidt måltid med varme og kolde retter, vand samt dessert og kaffe for 12,50 euro (94 kroner).

Nyt resort i nedlagt flådehavn